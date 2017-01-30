Москва, 30 января, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Сотрудничество стран в борьбе с терроризмом жизненно необходимо и не должно быть чем-то обусловлено. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 30 января.

diema Стоп террор!

Комментируя высказывание пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп может принять решение по отмене санкций, введённых против России, Песков сообщил, что Москва не намерена поднимать эту тему для обсуждения. Это не вопрос повестки Москвы.

«Что касается борьбы с терроризмом, то это совсем другое измерение. Скажем так, сотрудничество в этой сфере не должно быть обусловлено чем-то, это является жизненно важной необходимостью для всех государств мира», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января Спайсер заявил, что Трамп ещё не принял решения относительно отмены антироссийских санкций. Вашингтон рассчитывает на взаимодействие с Москвой в борьбе против террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно в Сирии.