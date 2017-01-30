Улан-Удэ, 30 января, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В 2017 году в Бурятии пройдут выборы главы региона, так как именно в этом году истекает срок полномочий действующего руководителя Вячеслава Наговицына. И хотя дата выборов еще не назначена, можно смело утверждать, что предвыборная гонка уже стартовала, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

В прямом эфире ГТРК «Бурятия» Вячеслава Наговицына спросили о том, кого он возьмет к себе в команду, «если завтра случится третий срок», и кого он считает своей командой сейчас.

«Если говорить о команде, то команда у меня за эти 10 лет сформировалась достаточно большая. Это, конечно же, и члены правительства, это и главы районов, с которыми мы очень плотно работаем, это общественники, с которыми у нас сложились очень хорошие взаимоотношения», — сказал Наговицын.

По его словам, «если у нас сложится третий срок», то, «конечно, ротация будет определенная».

«Вы, наверное, слышали о том, что мною объявлен старт по формированию «народного правительства». Многие задают вопрос, а что это такое — народное правительство? Это правительство, которое будет избрано в том числе и с привлечением общественных организаций и населения», — подчеркнул он, добавив, что «это будет уже новая команда, которую выберет население».

Объясняя свое решение, глава региона уточнил, что намерен пойти по этому пути, так как «есть запрос общества»: «Общество хочет участвовать в назначениях, в выборе себе министров тех или иных направлений. Раз такой запрос есть, мы даем такое право, возможность. Ну и мне кажется, что, безусловно, мы будем реагировать и на те публикации, которые будут, потому что ясно, что будет обсуждение».

Также Наговицын отметил, что если новому чиновнику «чего-то не хватает», то его нужно будет обучить, «помочь ему встать на ноги».

Добавим, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пресс-секретарь главы Бурятии Александр Мальцев, отвечая на вопрос, есть ли у Вячеслава Наговицына намерения участвовать в выборах в 2017 году, ответил утвердительно: «Есть. Он публично неоднократно говорил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы Бурятии».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Бурятии состоятся 10 сентября 2017 года — в единый день голосования. Удастся ли Вячеславу Наговицыну сохранить свой пост, пока неизвестно. Среди основных соперников действующего губернатора местные СМИ называют мэра Улан-Удэ Александра Голкова и члена Совфеда Вячеслава Мархаева. Периодически в прессе в этом контексте звучит и имя экс-депутата Госдумы Михаила Слипенчука.

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Стоит также напомнить, что, по-видимому, набирает в регионе обороты протестная активность. В столице республики недавно были замечены надписи «Наг вали». Обсуждая этот факт в соцсетях, жители Бурятии шутили, что «Нагвали» — это некие мифические существа. Однако местные массмедиа в то же время писали, что догадаться о значении надписи можно и без посторонней помощи.

В МВД по Бурятии ИА REGNUM сегодня, 30 января, сообщили, что проверка по поводу появления данных подписей не проводится.

Справка: Вячеслав Наговицын родился 2 марта 1956 года в городе Глазов Удмуртской АССР. В 1978 году окончил Томский политехнический институт (в настоящее время — Томский политехнический университет) по специальности «инженер-механик». В 1992 году получил еще одно высшее образование, окончив Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности «менеджер высшей категории». После окончания вуза работал на Томском приборном заводе. Занимал руководящие должности, в том числе был генеральным директором Томского завода измерительной аппаратуры. С марта 1998 по декабрь 1999 года работал в должности заместителя главы администрации Томской области по промышленности и поддержке предпринимательства. В декабре 1999 года Наговицын возглавил правительство Томской области, одновременно замещая должность первого заместителя главы администрации региона.

С 10 июля 2007 года являлся президентом — председателем правительства Бурятии. 12 мая 2012 года Народный хурал республики наделил Вячеслава Наговицына полномочиями главы Бурятии.