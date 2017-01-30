Варшава, 30 января, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Третье за последние две недели ДТП с участием американских военнослужащих произошло в Польше. Передвигаясь по территории Любушского воеводства, грузовой автомобиль ВС США не вписался в поворот, сообщает польский информационный портал Kontakt 24.

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Отмечается, что грузовик задел дорожное ограждение, пострадавших в результате инцидента нет. Как пояснил один из находившихся на месте военных США, в Польше хорошие дороги, однако они «немного узковаты». Обстоятельства аварии выясняет Военная жандармерия Польши.

24 января стало известно об аварии около города Жагань — места дислокации танковой бригады США. Тогда, предположительно по вине военных, произошло столкновение американского пикапа с автобусом, два пассажира автобуса получили травмы и были госпитализированы, передают «Вести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января около города Свидница в Любушском воеводстве американский военный грузовик, перевозивший танковые снаряды, попал в аварию. Пострадавших не было, однако снаряды рассыпались по дороге, заблокировав проезд. Причиной инцидента стали, предположительно, плохие погодные условия, из-за которых водитель потерял управление грузовиком.