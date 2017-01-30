Москва, 30 января, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом до саммита G20, который пройдет в Гамбурге (Германия) 7−8 июля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

На вопрос журналистов о возможности более ранней встрече лидеров двух стран Песков ответил утвердительно. «По всей видимости, да», — сказал он.

Более детально информацию о сроке или дате встречи Песков не уточнил. Он выразил надежду, что помощники президентов РФ и США начнут подготовку встречи «не откладывая в долгий ящик».

О том, что сроки и место встречи нужно проработать, Путин и Трамп договорились в ходе телефонного разговора 28 января.