Санкт-Петербург, 30 января, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Виталий Милонов отправил властям Санкт-Петербурга заявку на организацию крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Чтобы состояться в назначенный срок, акция сначала должна получить благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Илларион Прянишников. Крестный ход. 1893

«Дорогие друзья, заявка на крестный ход подана, но он может состояться только по благословению владыки митрополита. Мы готовы», — написал Милонов 30 января в своем микроблоге.

Как предполагается, акция пройдет в субботу, 11 февраля, в форме шествия от Казанского к Исаакиевскому собору по центру исторической части Санкт-Петербурга. В акции, по мнению заявителя, может принять участие до 10 тысяч человек.

Напомним, что состоявшиеся в субботу, 28 февраля, на Марсовом поле акции против решения Смольного о передаче Исаакиевского собора РПЦ и в поддержку такого решения собрали, по данным полиции, около 2 тысяч человек.

Напомним, власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. Храм должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора. Как стало известно, решение о передаче собора принял губернатор Полтавченко после личного обращения к нему патриарха Кирилла.

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Руководство Русской православной церкви гарантировало властям Петербурга продолжение профессиональной музейной деятельности в Исаакиевском соборе и доступность храма для посещения всеми желающими. Однако оппоненты передачи собора в руки РПЦ начали кампанию по противодействию передаче Исаакия РПЦ. Они заявляют, что это решение приведет к утрате музейных фондов, потере источника финансирования для реставрации самого собора и других храмов и неоправданным расходам бюджета на содержание собора, который перестанет приносить доход в качестве музея.