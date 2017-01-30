Лондон, 30 января, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Полузащитник Адам Лаллана, выступающий за «Ливерпуль», выбран лучшим игроком сборной Англии по итогам 2016 года. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Atomicsoda.com Адам Лаллана

«За присуждение премии полузащитнику «Ливерпуля» высказалось 39% опрошенных членов Клуба болельщиков Англии, тогда как Джейми Варди (форвард «Лестера») и Уэйн Руни (нападающий «Манчестер Юнайтед») получили 12% и 8% соответственно», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году Лаллана сыграл за сборную Англии 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.