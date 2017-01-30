Волгоград, 30 января, 2017, 13:29 — ИА Регнум. В Волгоградской области строительство четырех домов в городском поселении Краснослободск, предназначенных для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, идет с отставанием от намеченного графика. Из-за срыва сроков сдачи будущим жильцам придется ждать еще как минимум полгода, прежде чем они смогут справить новоселье. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 30 января, первый этап, в ходе которого должны были быть построены два многоквартирных дома, согласно контракту, планировалось завершить еще до 10 декабря 2016 года. Ещё два дома должны появиться в рамках второго этапа до 10 июля этого года.

Onf.ru Строящийся дом

Между тем, на сегодняшний день дома первого этапа построены только на 30%, дома второго этапа находятся только на стадии возведения фундамента. Также опасения общественников вызывает и тот факт, что осенью прошлого года компания-застройщик объявила процедуру банкротства, и уже в нынешнем апреле в судебном порядке она может быть признана банкротом. Это может осложнить строительство, введение в эксплуатацию и заселение граждан в новое жилье, которого ждут 482 человека.

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Сроки сорваны: Обитателям «гнилушек» под Волгоградом ещё год ждать жилья

По словам представителя областного комитета строительства, ввести в эксплуатацию срок два дома помешали сложности, возникшие у генерального подрядчика на этапе проектирования: положительное заключение было получено только в сентябре прошлого года, до этого момента нельзя было начинать стройку. Из-за этого фактически к строительным работам рабочие приступили только в декабре 2016 года.

Сегодня подрядчик обещает ударными темпами завершить строительство двух домов к маю-июню, параллельно проводя строительство остальных двух домов. Отставание от графика компенсируется работой без выходных, заверил представитель подрядчика.

Добавим, что четыре новых многоквартирных дома на 178 квартир, которые возводятся в Краснослободске, полностью решили бы проблему аварийного жилья в городском поселке.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай срыва сроков в Волгоградской области. Еще как минимум год не смогут переехать в новые квартиры жители аварийных домов рабочего поселка Городище. Дом по улице 62-й Армии, 13, где должны были получить квадратные метры обитатели «гнилушек», будет достроен не раньше марта 2017 года.