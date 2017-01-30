Москва, 30 января, 2017, 13:22 — ИА Регнум. В Москве по подозрению в экстремизме задержан бывший полпред президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий. Об этом рассказал его адвокат Дагир Хасавов, сообщает «Эхо Москвы».

Connor Tarter Арест

По его словам, задержали Гулия в аэропорту «Домодедово», он направлялся в Кишинев. Пока ему не предъявлены обвинения, это будет сделано «в ближайшее время».

Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Основанием для уголовного производства стала книга Виталия Гулия «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника», сказал адвокат.

Виталий Гулий с 1991 по 1993 год был полномочным представителем президента РФ в Сахалинской области, далее он работал в администрации президента начальником отдела, затем заместителем начальника управления по координации деятельности полномочных представителей президента в регионах.

Книгу бывший чиновник написал и издал после выхода на пенсию, уточнил его защитник.