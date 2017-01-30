Махачкала, 30 января, 2017, 13:16 — ИА Регнум. В Махачкале участники программы переселения из ветхого и аварийного жилья отказываются въезжать в новые дома, ссылаясь на то, что они непригодны для жизни. Активисты фронта проверили соблюдение строительных норм при возведении домов по улицам Лиственная, дом 46, и Олега Кошевого, дом 41, построенных по данной программе, сообщили ИА REGNUM 30 января в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Василий Суриков. Изба. 1873

Была создана комиссия, в которую вошли руководитель республиканской Госжилинспекции, представитель «Гильдии строителей СКФО» и другие эксперты. Было выявлено множество нарушений. Так, утвержденные проектом строительные материалы были заменены на более дешевые и некачественные: для наружных стен вместо газосиликатных блоков были использованы пеплоблоки, в лифтовых и вентиляционных шахтах вместо газоблоков — пеноблоки. Проектная организация не согласовала отмену утепления наружных стен, от которого застройщик решил отказаться. Для внутридомовых перегородок использован гипсокартон.

Кроме того, активисты обратили внимание на то, что вокруг домов не убран строительный мусор, не завершена обшивка несущих конструкций, не обустроены пандусы для маломобильных групп населения, не завершены работы на лестничных пролетах и в коридорах, в подвалах новых домов собираются грунтовые воды, которые застройщик вынужден круглосуточно откачивать.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2016 году на ликвидацию ветхого жилья в Дагестане было решено направить 1,2 млрд рублей. Общая площадь подлежащего расселению жилья составляет 3,2 тыс. кв. м. Программа реализуется на территории пяти муниципалитетов республики.

В 2015 году в республике была выявлена деятельность организованной группы, которая подозревалась в хищении средств, выделенных на расселение граждан из ветхого жилья. Было похищено 35 млн рублей. Среди подозреваемых были чиновники администрации Тарумовского района республики и руководители двух строительных фирм.