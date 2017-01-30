Сыктывкар, 30 января, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Сборная России одержала победу над шведами в чемпионате мира по хоккею с мячом U19 со счётом 1:0, передаёт Чемпионат.

Bandy2017.com 37-й Чемпионат мира по хоккею с мячом-2017

Матч среди игроков не старше 19 лет состоялся в городе Сыктывкаре (Республика Коми): было сыграно два тридцатиминутных тайма. Гол забил Артём Гареев в дополнительное время.

По мнению ассистента главного тренера сборной Швеции Сергея Ин-фа-Лина, у его команды было мало времени на подготовку к скоротечному турниру. В частности, тренировки пришлось сократить из-за плохой погоды. Даже сам лёд был плохой, сообщает Комиинформ.

«Наше коллективное мнение, что был субъективный момент, повлиявший на исход игры. Мы считаем, что все-таки было нарушение в штрафной», — отметил он.

Напомним, с 29 января по 5 февраля состоится 37-й Чемпионат мира по хоккею с мячом-2017. Соревнования пройдут в городе Сандвикене (Швеция).