Черкесск, 30 января, 2017, 12:54 — ИА Регнум. В деятельности руководства банка «Развитие» выявлены нарушения, которые заставили Центробанк РФ обратиться в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. Как сообщили ИА REGNUM 30 января в ЦБ РФ, из кредитной организации бывшим руководством и собственниками КБ «Развитие» были выведены активы на общую сумму около четырех миллиардов рублей.

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Вывод такой значительной суммы был произведен, по мнению временной администрации, на счета технических заемщиков, а также заведомо неплатежеспособных заемщиков. Кроме того, в преддверии отзыва лицензии руководство банка совершило вывод ликвидного обеспечения по кредитным договорам на сумму более 2,8 млрд рублей.

При этом стоимость активов КБ «Развитие» не превышала 2,7 млрд рублей, в то время как кредиторам банк задолжал более 5,5 млрд рублей.

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Напомним, лицензия на осуществление банковских операций у КБ «Развитие» была отозвана в октябре 2016 года. По данным Центробанка, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, при том, что собственные средства банка снизились до критических значений.

В банковской системе России, на 1 сентября 2016 года по величине активов эта кредитная организация занимала 238-е место. 30 ноября 2016 года Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал банк банкротом.