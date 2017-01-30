Москва, 30 января, 2017, 12:53 — ИА Регнум. В Российской Федерации в ближайшее время создадут Военно-историческую библиотеку Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) страны. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мин.обороны РФ

«Создать федеральное казенное учреждение «Информационный историко-научный центр — Военная историческая библиотека Генерального штаба ВС РФ», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Ожидается, что учреждение будет разрабатывать и реализовывать меры по информированию о военно-исторической деятельности ВС РФ, повышению авторитета и престижа военной службы, а также сохранению и приумножению патриотических традиций.