Ярославль, 30 января, 2017, 12:52 — ИА Регнум. С 1 февраля этого года 28 человек в поселке Волга Некоузского района Ярославской области остаются без работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель общества инвалидов поселка Октябрьский Татьяна Тихомирова. Речь идет об ООО «Меридиан» и ООО «Межотраслевой центр организации работ», которые имели общего хозяина и работали под одной крышей. Сотрудники шили спецодежду.

Pixabay.com Швейная машина

«Нам объявили причину — истечение срока трудового договора 1 февраля. Это очень странно, поскольку в «Меридиане» был бессрочный договор. А у нас в «МЦОРе» работают инвалиды, мы юридически безграмотны. Нам 18 января дали на подпись бумагу. Сказали, что это перевод на другое предприятие. Мы не глядя подписали, поверили, а оказалось, что это новый трудовой договор, срок которого истекает через две недели», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник ООО «МЦОР» Светлана Курбатова.

ООО «МЦОР», начиная с 2003 года, неоднократно признавалось победителем в различных конкурсах, награждалось дипломами и грамотами. В областном конкурсе «За равные возможности» среди предприятий, применяющих труд инвалидов, в 2005, 2006, 2007, 2013 годах «МЦОР» занимал первые и вторые места. В основном, предприятие шьет спецодежду и форменное обмундирование для Российских железных дорог.

Сейчас сотрудники швейных предприятий пишут жалобы местным депутатам, в прокуратуру и органы власти. Они еще надеются сохранить работу.

«У многих взяты кредиты, есть долги. Найти работу для инвалида в поселке очень трудно, все мы находимся в шоке, не знаем, что делать дальше», — сказала Светлана Курбатова.