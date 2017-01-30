Будапешт, 30 января, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в интервью РТ комментируя намерение Будапешта закрыть все общественные организации, финансируемые американским миллиардером Джорджем Соросом, заявил, что в обществе сейчас существует явный запрос на открытую и прозрачную политику.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

По его словам, Джордж Сорос финансирует в Венгрии множество организаций, а что касается его намерений — то они вполне очевидны: поражение и отставка действующего правительства. «Мы считаем, что попытки из-за рубежа диктовать венгерским избирателям, за кого голосовать, в высшей степени недемократичны», — сказал глава МИД Венгрии.

Сийярто пояснил, что власти страны имеют право занять позицию, аналогичную позиции США — то есть, о пагубности иностранного вмешательства в политические процессы и внутренние дела страны. «Такие организации способны извне воздействовать на внутриполитическую и общественную жизнь нашей страны. В таком случае мы должны знать, кто за ними стоит», — считает дипломат.

Кроме того, он напомнил о явных попытках США вмешаться во внутренние дела Венгрии. Например, чиновником Госдепа США ему был вручен неофициальный документ с мерами которые венгерскому правительству следует принять у себя в стране для улучшения политических отношений с Вашингтоном. Это произошло, когда Сийярто приехал впервые в США в качестве министра иностранных дел.

«Простите, господа, но это уже чересчур — это вмешательство в наши внутренние дела. Документ не касался двусторонних отношений, в нём шла речь о чисто внутривенгерских вопросах, вроде принятия определённых законов и постановлений», — сказал министр. Он заключил, что в настоящее время появилась надежда на улучшение отношений.