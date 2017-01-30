Киев, 30 января, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Бывший замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Юрий Думанский в интервью украинскому изданию «Апостроф» предложил для возвращения Крыма в состав Украины признать Севастополь российским.

charlykushu Севастополь

По его словам, Севастополь, являющийся основной базой российского Черноморского флота, можно было бы оставить российским «на какой-то переходный период». Это позволило бы продвинуться в вопросе о возвращении Крыма.

Говоря о состоянии украинских вооруженных сил, Думанский признался, что не видит той техники, которая должна быть создана в период войны. «Мы разве видим, что приняты новые образцы вооружения?» — задается вопросом генерал-лейтенант.

Он также напомнил, что на украинских заводах с конвейеров не сходят новые танки и артиллерийские системы, тогда как на войне важна боевая машина, которая не заглохнет.