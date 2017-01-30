Махачкала, 30 января, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В хищении электроэнергии вновь уличены застройщики в столице Дагестана. В ходе очередной проверки энергетиков было установлено, что отключенные ранее от энергоснабжения дома в Редукторном поселке опять незаконно пользуются светом: провода от одной из опор шли к трем строящимся многоэтажкам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Как сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе МРСК Северного Кавказа, таких проблемных новостроек летом прошлого года в Махачкале насчитывалось около 200. Ежемесячно каждый такой дом незаконно потреблял от трех до пяти тысяч киловатт-час электроэнергии. После рейдов по отключению от энергоснабжения 133 из них прошли инвентаризацию и оформили документы на присоединение к электросетям.

Чаще всего такая ситуация возникает по вине застройщиков, которые не находятся в Дагестане. Сами строители не знают собственников и выяснить их местонахождение проблемно, сетуют энергетики.

Читайте также по теме: Энергетики Махачкалы нашли прореху в своем кармане

Долг Дагестана за свет превысил уже 19 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года в столице Дагестана выявлены 50 многоэтажек, жители которых незаконно потребляли электроэнергию не один год. Ущерб от таких действий был нанесен значительный. Пять домов были выявлены в микрорайоне «Оазис», шесть — в микрорайоне «Декоративные культуры», пять — в с/о «Наука», десять — по улице Бейбулатова и двадцать — в Редукторном поселке. Все нарушители были отключены от света. Без электроэнергии остались порядка тысячи квартир.