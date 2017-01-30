Манчестер, Великобритания, 30 января, 2017, 12:13 — ИА Регнум. В городе Манчестере (Великобритания) на футбольном стадионе «Олд Траффорд» по неизвестной причине вспыхнул пожар, пишет Mirror.

skeeze Пожар

Уточняется, что пожарная сигнализация сработала на стадионе ФК «Манчестер Юнайтед». Предположительно очаг возгорания находился в шахте лифта стадиона.

Напомним, стадион «Олд Траффорд» вмещает 75,5 тысячи зрителей. Это второй по вместимости стадион Англии — на первом месте находится стадион «Уэмбли». Этот стадион является домашним для «Манчестер Юнайтед» с 1910 года.

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