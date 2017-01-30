Екатеринбург, 30 января, 2017, 12:09 — ИА Регнум. На Среднем Урале в 14 многоквартирных домах, трёх школах и детских садах, а также в районной больнице Верхотурья на протяжении 20 дней отсутствовало снабжение холодной водой. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Эдгар Дега. Мытьё. 1886

Авария на трубопроводе произошла ещё 6 января 2017 года. В результате многоквартирные дома и социальные объекты, расположенные в центре города Верхотурье, остались без холодной воды. Уже 10 января в ходе надзорных мероприятий было установлено ответственное юридическое лицо и направлено исковое заявление в суд с требованием устранить аварию.

«На момент рассмотрения искового заявления 26 января 2017 года указанные потребители централизованным способом холодной водой обеспечены не были», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ремонтные работы, которые осложнились тем, что после аварии разморозилась часть сети водоснабжения, закончились только вечером 27 января, и подача холодной воды была восстановлена.

Напомним, что ранее стало известно о возможных проблемах в Верхотурье с теплоснабжением, которые могут начаться в первые дни февраля. По данным местных изданий, компания «УралТЭК» может прекратить обслуживание 14 котельных в городе, оставив без тепла 90% жилого фонда. Проблема возникла из-за хозяйственного конфликта между поставщиком тепла и администрацией Верхотурья. С начала февраля заканчивается контракт на аренду муниципальных котельных, и компания должна прекратить их эксплуатацию, передав в ведение мэрии.

Проблемы возникла после того, как поставщик тепла обратился в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) с заявлением о повышении тарифов на теплоснабжение. Однако власти города сочли их слишком высокими и обжаловали решение РЭК в Федеральной антимонопольной службе.

В свою очередь, областные власти заявляют, что теплоснабжение не прекратится, так как эта обязанность перейдёт в ведение администрации муниципалитета, сообщает Znak.com.