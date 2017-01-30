Москва, 30 января, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы продлил арест журналиста Владимира Аникеева до 8 марта. Он обвиняется в незаконном доступе к компьютерной информации, сообщили в суде.

geralt Хакеры. Двоичный код

Арестовали Аникеева 9 ноября 2016 года, постановление о продлении ареста до 8 марта было вынесено 28 декабря 2016 года. Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

По данным СМИ, журналист причастен к созданию хакерской группы «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал», которая публиковала переписку высокопоставленных российских чиновников. Он пользовался псевдонимом «Льюис».

Переписку группа перехватывала, также хакеры взламывали аккаунты чиновников, СМИ и крупных фирм. Впоследствии эти данные продавались или сразу публиковались.