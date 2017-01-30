Тамбов, 30 января, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В поселке Умет Тамбовской области полностью сгорело здание железнодорожного вокзала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о возгорании поступило примерно в 16:40 29 января. Только через семь часов пожар удалось полностью ликвидировать.

Ефим Волков. Пожар. 1905

«В результате пожара здание сгорело полностью. Пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Точных данных о причине возгорания пока нет. Однако, по данным «Интерфакса», в пожаре могут быть виноваты два местных школьника. Как сообщает издание со ссылкой на источник в региональном УМВД России, два 13-летних школьника подожгли пластиковые стаканчики. Именно из-за этого и загорелось деревянное здание.