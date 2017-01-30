Пушкино, Московская область, 30 января, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В городе Пушкино (Московская область) задержан водитель иномарки, который препятствовал проезду автомобиля скорой помощи. Полиция составила протокол об административном нарушении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Водитель не пропустил машину скорой помощи рано утром 30 января. В дежурную часть сообщил об этом фельдшер скорой: автомобиль ехал со включенными спецсигналами, но ему заблокировала проезд иномарка.

В полиции отреагировали на вызов: на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и разблокировали проезд. За рулём иномарки находился 20-летний житель Пушкино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что вопрос наказания за непредоставление преимуществ автомобилю скорой помощи можно обсуждать, если общественное мнение считает, что ныне действующих наказаний в КоАП за это правонарушение недостаточно. Сейчас наказание за подобное нарушение — штраф до 500 рублей или лишение прав на управление транспортным средством в течение трёх месяцев.