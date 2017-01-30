Краснодар, 30 января, 2017, 11:45 — ИА Регнум. В Краснодаре уже в ближайшие несколько дней повысится стоимость проезда в пригородных муниципальных автобусах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 30 января, пассажирам одна поездка будет обходиться не в 30 рублей, как сейчас, а в 35 рублей.

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Проект, согласно которому горожане будут платить не более 35 рублей в пригородных муниципальных автобусах, местные депутаты согласовали на последнем заседании городского парламента. Эта мера позволит бюджету города сэкономить около 32 млн рублей, а дотации перевозчикам в 2017 году составят 59,5 млн рублей.

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Проезд в электричках на Кубани подорожает с 1 января 2017 года

Фактическая стоимость проезда на пригородных маршрутах рассчитывается с учетом протяженности маршрута и уровня тарифа и составляет 1,57 рубля за пассажирокилометр. Исходя из этого, полная стоимость проезда на разных маршрутах может варьироваться от 41 до 77 рублей. Раньше из этой стоимости горожане оплачивали 30 рублей, а остальное перевозчикам компенсировал бюджет.

«Теперь эта планка будет увеличена до 35 рублей», — отметил и.о. директора городского департамента транспорта и охраны окружающей среды Владимир Евсин.

При этом льготные проездные билеты для проезда в пригородных муниципальных маршрутах сохранятся. Так, для пенсионеров, ветеранов труда, инвалидов и других федеральных и региональных льготников 20 поездок будут обходиться в 300 рублей, 40 поездок — в 600 рублей.

Новые правила начнут действовать уже с 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодаре с 21 декабря повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Так, поездка в трамваях, троллейбусах и автобусах МУП «КТТУ» составила 20 рублей. С 18 декабря до 20 рублей подорожал проезд в автобусах вместимостью до 32 мест, до 18 рублей — в автобусах свыше 32 мест. Кроме того, с января выросла стоимость проезда в электриках. Экономически обоснованный тариф составил 22 рубля за зону (10 пассажиро-километров). Ранее тариф был утвержден на уровне 20 рублей. Уже с апреля 2017 года он вырастет до 24 рубля за зону.