Москва, 30 января, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора связи ПАО «МегаФон» по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, сообщили в ФАС.

Goodfon.ru Сотовая связь

Основанием для возбуждения дела послужило увеличение ПАО «МегаФон» с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям. Так, рост тарифов на звонки, sms и интернет без применения опций составил от 20 до 2200% от ранее установленных тарифов.

В ФАС отметили, что другие операторы сотовой связи тарифы на услуги связи в роуминге не повышали.

Дело назначено к рассмотрению на 6 марта 2017 года.