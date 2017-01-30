Донецк, 30 января, 2017, 11:39 — ИА Регнум. В городе Славянске, который находится под контролем Киева, прогремел взрыв во время проукраинского патриотического факельного шествия. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Michael Deal Взрыв

ЧП произошло в воскресенье, 29 января, во дворе травматологического отделения больницы.

«Взрыв прогремел в 100 м от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. По факту взрыва проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Украины в апреле 2014 г. вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили против мирных жителей региона карательные батальоны и армию.