Москва, 30 января, 2017, 11:37 — ИА Регнум. ФАС возбудила дело в отношении «Почты России» по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщает ведомство.

(сс) Суд

Основанием для возбуждения дела явилось неисполнение «Почтой России» предупреждения, выданного ФАС по результатам рассмотрения заявления ООО «ФПС» по вопросу отказа в заключении агентского договора на выполнение технологических операций по перевозке и доставке (вручению) внутренней письменной корреспонденции на территории России.

Дело назначено к рассмотрению на 28 февраля 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Генеральная прокуратура России проверяет законность приобретения ФГУП «Почта России» двух самолетов Ту-204. ФГУП «Почта России» в июне 2016 года купила у «Ильюшин Финанс Ко» два самолета примерно за 3 млрд рублей.