Аргентина, 30 января, 2017, 11:16 — ИА Регнум. В Аргентине погиб детеныш дельфина: он умирал, пока туристы делали с ним селфи, сообщает телеканал С5N.

claudemircarvalho Дельфин

Детеныша, подплывшего к берегу в районе города Сан-Бернардо, поймали отдыхавшие на берегу туристы. Когда они начали фотографироваться с ним, дельфин еще дышал.

По словам свидетеля происшествия, на состояние дельфина никто не обращал внимание. Вскоре он умер.

В 2016 году подобный случай произошел в аргентинском городе Санта-Тересита. А несколько лет назад в Китае в окружении делающих фото туристов погиб тяжелораненый дельфин.