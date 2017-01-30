Атланта, США, 30 января, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Атланта Хоукс» на своем паркете переиграл «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча, прошедшая 29 января в Атланте, завершилась со счетом 142:139.

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В составе победителей самым результативным игроком матча стал Пол Милсэп, набравший 37 очков. У гостей 45 баллов за игру набрал форвард Кармело Энтони.

После сорока восьми матчей в чемпионате НБА «Атланта» пока занимает четвертое место в Восточной конференции. Клуб «Нью-Йорк», сыгравший сорок девять встреч, располагается на 11-й позиции.

Регулярный чемпионат НБА.

«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 142:139 4ОТ (30:37, 31:28, 22:16, 21:23, 9:9, 10:10, 7:7, 12:9).

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