Вашингтон, 30 января, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп обвинил сенаторов от Республиканской партии Линдси Грэма и Джона Маккейна в том, что они «постоянно ищут способ начать третью мировую войну».

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Совместное заявление экс-кандидата в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно — они слабы в вопросах иммиграции…», — написал президент США в Twitter.

Он добавил, что «вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну» им следует сосредоточиться на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также обратить «внимание на нелегальную иммиграцию и безопасность на границах».

Напомним, что ранее Маккейн и Грэм опубликовали заявление, в котором раскритиковали указ Трампа об ужесточении иммиграционной политики. «Опасаемся, что указ будет больше способствовать обострению террористической угрозы, чем укреплению безопасности США», — заявили сенаторы.

Ранее президент США заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как «запрет для мусульман». Указ Дональда Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов.

Так, документ приостанавливает прием беженцев из Сирии — на неопределенный срок, из др. стран — на 120 дней.

Также указ на 90 дней запрещает въезд гражданам стран, вызывающих «особую озабоченность», — речь идет о Иране, Сирии, Ливии, Ираке, Судане, Сомали, Йемене.