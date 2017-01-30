Ванино, Хабаровский край, 30 января, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Государственная инспекция труда по Хабаровскому краю потребовала отменить выговор портовому докеру Александру Егорову, которому дирекция порта Ванино объявила выговор и лишила премии за обращение к президенту РФ Владимиру Путину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Докер Александр Егоров

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Докер ОАО «Ванинский морской торговый порт» записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину непосредственно на территории предприятия. Из видеозаписи, размещенной в сети интернет, видно, в каких нечеловеческих условиях работают докеры порта, как на предприятии нарушается экологическое законодательство. В ответ дирекция порта объявила докеру выговор и лишила его премии. При этом у Александра Егорова трое малолетних детей, одному из которых требуется лечение.

Наряду с общественностью Свободного порта Ванино, которая действия руководства порта сочла «последней каплей, переполнившей чашу терпения», и заявила о намерении выйти на митинг в поддержку докера и против загрязнения атмосферного воздуха угольной пылью, за Егорова вступилась редакция популярного в регионе интернет-портала «Дебри-ДВ». Редакция направила обращение президенту РФ и в Роструд.

«Госинспекция труда в Хабаровском крае провела внеплановую документарную проверку «Порта Ванино» и установила, что в нарушение ст.ст. 22, 192, 193 Трудового кодекса РФ, при применении дисциплинарного взыскания к докеру Егорову в виде выговора работодателем был нарушен порядок применения к работнику дисциплинарного взыскания», — сообщает «Дебри-ДВ»

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Между тем жители Ванино в местной социальной сети обсуждают необходимость сбора средств для возмещения докеру Егорову, который также является председателем Ванинского отделения Российского профсоюза докеров, потерянной премии. Егоров попросил средства не собирать, сообщив, что надеется сам решить этот вопрос в правовом поле. На прошедшем в минувшее воскресенье в Ванино митинге Александр Егоров заявил, что ради чистого воздуха в родном поселке, ради того, чтобы портовики смогли работать в нормальных условиях, готов пожертвовать премией.

Между тем Госинспекция труда сообщила, что выплата премии не является обязанностью работодателя и требовать выплаты премии Егоров сможет, скорее всего, в суде.

ИА REGNUM сообщало, что на протяжении нескольких лет с момента продажи контрольного пакета акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» компании «Мечел» в Ванино не утихают волнения, связанные с нарушением портом технологий перевалки угля и глинозема. Ванинцы устали от постоянной пыли на подоконниках. Люди утверждают, что их дети стали чаще болеть, случаются обострения заболеваний у астматиков и сердечников. Первый митинг против загрязнения атмосферного воздуха прошел в мае 2013, тогда же была утверждена и согласована с региональным правительством экологическая программа порта, которая не была выполнена. Аналогичная судьба постигла вторую программу, созданную в 2016 году. В Ванино общественники создали инициативную группу, которая намерена на этот раз довести дело до конца и добиться от руководства порта соблюдения прав жителей на чистый воздух, а портовиков — на безопасный труд.