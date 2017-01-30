Вашингтон, 30 января, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В США ведётся работа, которая позволит оценить возможность российских и китайских властей «пережить ядерный удар». Анализируют и прогнозируют ситуацию американское Стратегическое командование вооруженных сил и разведка, сообщает Bloomberg.

Keywordsuggest.org Ядерный взрыв

Уточняется, что эта работа началась по инициативе конгресса ещё в то время, когда президентом США был Барак Обама. Поддержку инициативы обеспечили представители обеих политических партий. Инициатива конгресса вызвана опасением в адрес Москвы и в адрес Китая, у которого увеличивается «уверенность в своей военной мощи».

Разведка и стратегическое командование анализируют ситуацию ядерного удара по РФ и КНР и в качестве важных факторов упоминаются «местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность», уточняет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января в журнале Time опубликовано сообщение экс генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва о том, что мировые лидеры — Трамп и президент России Владимир Путин должны принять резолюцию о запрете развязывания ядерной войны.