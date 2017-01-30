Москва, 30 января, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Вероятность падения курса доллара ниже 40 к рублю ничтожно мала, американская валюта остается очень сильной как к рублю, так и к большинству мировых валют. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 30 января аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко, комментируя прогнозы о падении курса доллара до уровня 40 рублей и ниже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Вероятность падения курса доллара ниже 40 к рублю я бы оценил как ничтожно малую. Несмотря ни на какие среднесрочные и долгосрочные факторы, оказывающие давление на американскую валюту, она определенно останется очень сильной по отношению как к рублю, так и к большинству мировых валют, включая и евро. Укрепиться российской валюте не дадут, о чем свидетельствуют, в частности, анонсы Минфина о возвращении к валютным интервенциям уже в феврале», — отметил он.

На сегодняшний момент речь идет лишь об очередных словесных интервенциях, к которым и Минфин, и ЦБ прибегают достаточно часто с целью сбить темпы укрепления национальной валюты, способные сократить объемы рублевой выручки от экспорта энергоресурсов, подчеркнул эксперт. «Тем не менее, такие интервенции не являются достаточно эффективными для установления комфортных для государства уровней курса, они ведут лишь к краткосрочной спекулятивной коррекции. Подобную коррекцию, позволившую укрепиться доллару до уровней выше 60,3 рубля, мы видим и сегодня. Тем не менее, эффект от словесных интервенций исчерпывается в течение одной-двух торговых сессий», — полагает Яковенко.

Долгосрочного эффекта позволяют добиться лишь два инструмента: изменение уровня ключевой ставки и интервенции регулятора на валютном рынке, указывает аналитик. «Очевидно, что к дальнейшему снижению ставки при текущих уровнях нефтяных котировок вблизи 55 долларов за баррель и целях по годовым темпам инфляции в районе 4%, а так же с учетом высокого уровня рисков коррекции по нефти и ужесточения кредитной политики со стороны ФРС, ЦБ пока не готов. В то же время, курс рубля выше 60 к доллару для государства сейчас невыгоден», — считает Яковенко. В такой ситуации именно возвращение к политике интервенций со стороны ЦБ выглядит наиболее очевидным выходом из ситуации, но и у него есть свои минусы, напоминает эксперт. «Во-первых, проведение масштабных и регулярных интервенций ведут к резкому росту объемов рублевой ликвидности в экономике, а это существенно разогревает инфляцию, во-вторых, интервенции подрывают доверие инвесторов к национальной валюте и рублевым активам. Как результат — снижение реальных доходов населения и сокращение потребления, падение выручки бизнеса и объемов налоговых поступлений, отток иностранного капитала из экономики. Проще говоря, в случае, если ЦБ будет регулярно скупать большие объемы валютной ликвидности, вреда от таких мер для казны будет едва ли меньше, чем пользы», — резюмировал он.

Ранее главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов прогнозировал возможное падение курса доллара ниже 40 рублей в течение этой недели. Об этом эксперт заявил в интервью «Российской газете».