Москва, 30 января, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в четверг, 26 января, возбудила дело в отношении ПАО «Мегафон» из-за признаков нарушения «Закона о защите конкуренции». Об этом говорится в сообщении, которое обнародовано на официальном сайте ведомства.

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«Основанием для возбуждения дела послужило увеличение ПАО «МегаФон» с 12 декабря 2016 г. базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по разным направлениям повышение составило от 20 до 2200% от существовавших ранее тарифов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июня 2016 г. московское УФАС России назначило ПАО «Мегафон» два штрафа по 500 тыс. руб. за нарушение ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе». Нарушение компанией законодательства выразилось в отправке абоненту без его предварительного согласия 2-х SMS-сообщений с рекламой мобильных игр и денежного приза от компании «Мегафон».

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