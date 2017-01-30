Вашингтон, 30 января, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Новая Зеландия наняла бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Стюарта Джолли для помощи в облегчении визового режима между США и Новой Зеландией, сообщает Reuters.

Sefaratamrica.com Виза США

Стюарт Джолли является сотрудником Sonoran Policy Group, он присоединился к кампании Трампа во время республиканских праймериз в качестве советника.

«Мы очень рады, что сможем облегчить взаимодействие с Конгрессом США и новой администрацией, а также увеличить объем инвестиций между нашими странами», — заявил генеральный директор Sonoran Policy Group Кристиан Бурже.

Визы Е1 и Е2, предназначенные для инвесторов, являются для Новой Зеландии наиболее приоритетными. Облегчение их получения является важной целью для государства.

«Мы пытались в течение многих лет заключить соглашение о свободной торговле с США», — заявила Кэтрин Берд, исполнительный директор Export NZ.

Напомним, 23 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства, что вызвало разочарование Новой Зеландии. Теперь страна будет стремиться заключить двусторонние торговые соглашения, позволяющие получить доступ к рынку США.