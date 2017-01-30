Берн, 30 января, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист Роджер Федерер, победивший на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), поднялся на 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован в понедельник, 30 января, на официальном сайте теннисной организации.

Atpworldtour.com Роджер Федерер

29 января швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл Открытый чемпионат Австралии, переиграв в финальном матче в Мельбурне представителя Испании Рафаэля Надаля. Встреча, которая продолжалась более 3,5 часов, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Отметим, что первое место в рейтинге ATP занимает британский спортсмен Энди Маррей, на второй позиции находится представитель Сербии Новак Джокович, на третье — Станислас Вавринка из Швейцарии.

Рейтинг ATP.

1. Энди Маррей (Великобритания)

2. Новак Джокович (Сербия)

3. Станислас Вавринка (Швейцария)

4. Милош Раонич (Канада)

5. Кей Нисикори (Япония)

6. Рафаэль Надаль (Испания)

7. Марин Чилич (Хорватия)

8. Доминик Тим (Австрия)

9. Гаэль Монфис (Франция)

10. Роджер Федерер (Швейцария).

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