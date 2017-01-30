Главные страхи жителей России — международные конфликты и рост цен: опрос
Москва, 30 января, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Опасения жителей России, связанные с международными конфликтами, а также с ростом цен, остались главными факторами, создающими наибольшее напряжение в обществе. Индекс страхов по первой проблеме в ноябре-декабре составил 14 п. (в январе 2016 г. он был равен 23 п.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Показатель, демонстрирующий уровень опасений граждан относительно подорожания товаров и обесценивания сбережений, снизился до минимального значения в 2016 г. (10 п.) — против 19 п. в начале года.
Индекс страхов роста преступности в декабре опустился до — 1 п. Меньше стали беспокоить и внутренние беспорядки, конфликты (-7 п.). За год стали меньше беспокоить возможные проблемы со здоровьем, получением медицинской помощи (-8 п.).
Страхи снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т.п. существенно ниже, чем по названных выше проблемам: соответствующий индекс равен — 18 п. (в январе он составлял — 8 п.).
Индекс страхов потери работы в последние полгода не демонстрировал значимой динамики, а в декабре составил — 29 п. (с — 23 п. в январе).
Опрос проведен 24−25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.