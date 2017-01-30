Москва, 30 января, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Опасения жителей России, связанные с международными конфликтами, а также с ростом цен, остались главными факторами, создающими наибольшее напряжение в обществе. Индекс страхов по первой проблеме в ноябре-декабре составил 14 п. (в январе 2016 г. он был равен 23 п.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Показатель, демонстрирующий уровень опасений граждан относительно подорожания товаров и обесценивания сбережений, снизился до минимального значения в 2016 г. (10 п.) — против 19 п. в начале года.

Индекс страхов роста преступности в декабре опустился до — 1 п. Меньше стали беспокоить и внутренние беспорядки, конфликты (-7 п.). За год стали меньше беспокоить возможные проблемы со здоровьем, получением медицинской помощи (-8 п.).

Страхи снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т.п. существенно ниже, чем по названных выше проблемам: соответствующий индекс равен — 18 п. (в январе он составлял — 8 п.).

Индекс страхов потери работы в последние полгода не демонстрировал значимой динамики, а в декабре составил — 29 п. (с — 23 п. в январе).

Опрос проведен 24−25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.