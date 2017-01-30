Нижний Новгород, 30 января, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде произошло задымление в ОКБМ им. Африкантова, которое производит реакторные установки, несколько человек были эвакуированы, сообщили в пресс-службе предприятия.

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Инцидент произошел в одном из производственных помещений около 6:50 мск. Уточняется, что с производственного участка, на котором произошло задымление, эвакуировано около 10 рабочих.

Они уже вернулись на свои рабочие места. Пострадавших нет, производственный процесс на участке не прерывался.

Причины задымления устанавливаются. Общая площадь задымления составила 10 кв. м.