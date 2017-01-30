Якутск, 30 января, 2017, 10:29 — ИА Регнум. В Якутии продолжает расти уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, в столице республики эпидпороги превышены на 96%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. По данным управления по взаимодействию со СМИ администрации Якутска, все школы города на этой неделе ещё останутся закрытыми на карантин. Ограничения распространяются и на учреждения дополнительного образования.

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В столице республики эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остаётся напряжённой, наблюдается сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых и превышение допустимых эпидпорогов.

Кроме Якутска, эпидпороги остаются превышенными в 19 муниципалитетах Якутии. Рост уровня заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 32%, но интенсивность эпидемического процесса, по оценке регионального управления Роспотребнадзора, уже спадает. По-прежнему в регионе циркулируют вирусы грипп А (H3N2), А (H1N1) и B.

Полностью приостановлен учебно-воспитательный процесс во всех школах Амгинского, Вилюйского, Намского, Нюрбинского, Сунтарского и Чурапчинского районов. Ещё в 20 муниципалитетах ограничительные мероприятия введены в некоторых школах.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 16 по 22 января в Якутии за медицинской помощью обратились 13 тысяч человек. Карантин в Якутске длится с 16 января.