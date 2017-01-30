Нью-Йорк, США, 30 января, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В Нью-Йорке стражам порядка поручено усилить патрулирование возле городских мечетей. Об этом мэр города Билл Де Блазио заявил после того, как неизвестные совершили нападение на мечеть в канадском Квебеке.

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«Мусульманским жителям Нью-Йорка — мы будем защищать вас. Полиция Нью-Йорка будет защищать вас. Мы будем бороться против любой ненависти и предубеждения», — написал Де Блазио на своей странице в твиттере.

Он также уточнил, что введение дополнительных мер предосторожности вызвано сожжением Исламского центра в городе Виктория (штат Техас) 28 января.

Как передавало ИА REGNUM, 29 января трое неизвестных открыли стрельбу по прихожанам мечети в Квебеке. Жертвами нападения стали шесть человек, всего в помещении находилось около 40 человек. Двоих подозреваемых полиции удалось задержать. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал совершенное преступление «трусливой атакой».