Москва, 30 января, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Нефть марки Brent подешевела более чем на 1%. Котировки не смогли удержаться над отметкой 56 и откатились. Пока актив получает поддержку на уровне 55 долл./баррель, но в случае усиления давления этот рубеж не устоит, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

ptra Нефть

«В ближайшие дни риски для «чёрного золота» будут носить понижательный характер. Во-первых, под занавес недели Baker Hughes представила свежие данные, согласно которым количество активных буровых увеличилось. Таким образом, число установок достигло самого высокого уровня с ноября 2015 года. Это говорит о грядущем росте запасов и добычи углеводородов в стране. Также есть угроза со стороны доллара. Валюта окрепла против основных соперников и может продолжить в том же духе в ожидании заседания ФРС на этой неделе», — пояснил Салас.

По его мнению, «в последнее время доллар чувствует себя весьма неуверенно, и если регулятор решит намекнуть на скорое повышение ставки, это послужит ощутимой поддержкой для USD и, соответственно, окажет определенное давление на нефть».

«На этом фоне баррель Brent рискует уйти под отметку 55 долларов, тем более что данные API и Минэнерго на этой неделе могут снова отразить увеличение объемов добычи и запасов углеводородов. Пока цена держится над этим уровнем, настрой котировок остается нейтральным», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 30 января, цена нефти снижается в первый день рабочей недели, продолжая отыгрывать опубликованные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. По состоянию на 07:42 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,57% — до $55,38 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,47% — до $52,92.