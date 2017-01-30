Москва, 30 января, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой повторно проверить законность выделения бюджетных средств из Фонда кино на фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

Согласно запросу Поклонской на имя генпрокурора Юрия Чайки, она не согласна с ответом исполняющего обязанности прокурора города Санкт-Петербурга, в котором говорилось об отсутствии оснований для принятия мер реагирования. Тогда выводы были сделаны на основании исследования двухминутного рекламного ролика (трейлера).

В своем запросе депутат теперь просит проверить «утвержденный к съемкам сценарий фильма «Матильда». И, также, провести проверку законности финансирования из Фонда кино данного фильма. Провести проверку сценария должна экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов).

По мнению Поклонской, это необходимо, поскольку героями фильма являются официально канонизированные люди — Святые Государь Николай Второй, Государыня Александра Феодоровна и их дети.

Напомним, в ноябре депутат Государственной думы Наталья Поклонская направила запрос Генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку в связи с выходом «Матильды». Основанием стал запрос, поступивший к ней от представителей общественного движения «Царский крест»: активисты сочли картину «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».

Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин высказал возмущение в отношении инициативы депутата: «почему реальная история из жизни Николая Романова, который был тогда ещё только наследником трона, должна вызывать возмущение у определённых кругов и вытекать в подобные проверки»?

Сам режиссёр ленты Учитель заявил: «Там ничего не может быть, что оскорбляет чувства верующих. Там нет никакой пошлости».