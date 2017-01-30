Санкт-Петербург, 30 января, 2017, 10:07 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Санкт-Петербурга поступило обращение губернатора Георгия Полтавченко с просьбой о согласовании кандидатуры Анны Митяниной на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга по социальной политике. Об этом сегодня, 30 января, сообщила пресс-служба городского парламента.

Gov.spb.ru Смольный

Анна Митянина в настоящий момент является заместителем руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга — председателем Юридического комитета Смольного.

Ранее стало известно, что занимающая пост вице-губернатора Ольга Казанская покинет Смольный в конце января. Казанская, отработавшая ровно пять лет на посту «социального» вице-губернатора, объяснила свой уход исключительно семейными обстоятельствами и высказала надежду, что ей на смену придет «достойный человек».

Как сообщил сегодня председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, губернатор предложил депутатам согласовать кандидатуру Анны Митяниной на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов социальной и демографической политики Санкт-Петербурга, социальной защиты, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, труда и занятости населения.

«С сегодняшнего дня начнутся традиционные встречи кандидата с фракциями петербургского парламента. Голосование по кандидатуре Анны Митяниной состоится на пленарном заседании ЗС СПб 1 февраля», — уточнил спикер городского парламента.

Добавим, что Анна Митянина за 2015 год (данные за 2016 год пока не опубликованы, — прим. ред.) задекларировала доход в размере 2 млн рублей. На правах собственности ей принадлежат жилой дом, две квартиры и участок под индивидуальное жилищное строительство. В пользовании у чиновницы — жилой дом и два земельных участка. Транспортных средств в собственности Митяниной в 2015 году не находилось, в отличие от мужа, у которого на момент подачи декларации были автомобиль Jeep Grand Cherokee, моторно-гребная лодка «Зеленец» и катер «Гриззли». Доход супруга Митяниной в 2015 году составил около 543 тыс. рублей.