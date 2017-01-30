Красноярск, 30 января, 2017, 10:06 — ИА Регнум. В Якутии меры господдержки оленеводства более эффективны, чем в Красноярском крае, считает депутат краевого парламента Валерий Вэнго.

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, в ходе встречи краевых парламентариев с делегацией Государственного собрания Якутии Вэнго сообщил, что за последние годы почти 80 процентов оленеводов восточного Таймыра перекочевали в соседнюю республику. «Мы теряем не только оленей, но и специалистов, целые семьи. Нашему краевому правительству надо задуматься об этом. Программа поддержки северного домашнего оленеводства в Якутии составляет почти миллиард рублей, а у нас в крае — 27 млн рублей. При этом поголовье оленей у нас сравнимое», — приводит пресс-служба Заксобрания Красноярского края доводы Вэнго.

Председатель контрольного комитета Государственного собрания Александр Уаров, возглавлявший якутскую делегацию, отметил, что связи между республикой и краем «имеют долгую историю», и «особые отношения сложились между муниципальными территориями» регионов на Крайнем Севере. По словам председателя постоянного комитета Госсобрания по селу и аграрной политике Дмитрия Саввина, в 2017 году из республиканского бюджета на господдержку АПК предусмотрено 10 млрд 700 млн рублей.

«У жителей восточного Таймыра особые отношения с Якутией. В частности, на апрель этого года запланирован День оленевода в поселке Попигай за счет бюджета республики, у богатого Красноярского края денег на праздник северных народов не нашлось», — сказал Вэнго.

В итоге красноярские и якутские парламентарии высказались за сотрудничество в сфере законодательства в отстаивании интересов края и республики на федеральном уровне. «Следует создать совместную депутатскую группу, которая должна сконцентрироваться на сотрудничестве между нашими регионами в сферах оленеводства, рыболовства, транспорта, образования. Считаю, что объединение усилий очень важно. О сегодняшней встрече будет доложено на ближайшем заседании совета Законодательного собрания Красноярского края», — подытожил красноярский парламентарий, председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Сергей Зяблов.

Добавим, как сообщает корреспондент ИА REGNUM по Якутии, в республике зафиксирован серьезный падеж оленей. Из-за большого слоя снега затруднительной или вовсе невозможной становится тебеневка, то есть зимняя пастьба, самостоятельная добыча корма из-под снега. Самая сложная ситуации как раз приходится на Анабарский район Якутии, который граничит с Красноярским краем.

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Как сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии, в Абыйском, Нижнеколымском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Усть-Янском, Момском улусах поголовье крупного рогатого скота составляет 2281 голов, в том числе коров — 1200 голов. Как отмечают специалисты муниципальных образований, с начала зимовки было вынужденно забито 580 голов скота, из них по непроизводительному отходу 7, на учете состоят более 300 истощенных животных. Поголовье лошадей составляет 6422 головы, кобыл — 3761. На подкормке находятся порядка 2365 голов, вынужденно забито 1093 головы, непроизводительный отход с начала зимовки составил 333 головы, травеж — 23 головы. Имеется 562 головы ослабленного поголовья. Оленей всего 57 193 головы, вынужденно забито 150 голов, непроизводительный отход — 746 голов, травеж — 241 голова (по состоянию на 18 января 2017 года — прим. ИА REGNUM ).

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