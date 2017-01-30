Москва, 30 января, 2017, 10:04 — ИА Регнум. ИА REGNUM Действия российских властей были предсказуемыми. Тот факт, что курс рубля зашел слишком далеко, очевиден для всех, считает главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Станислав Солдатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«Экономика России очень тесно завязана на экспорте. Чем выше курс нашего рубля, тем ниже доходы нефтегазовой отрасли, а также промышленных компаний, которые поставляют свою продукцию за рубеж. Сейчас баррель Brent при текущих ценах на мировом рынке и при курсе доллара в районе 59 рублей стоит около 3250 рублей. Если бы доллар вернулся хотя бы в район 60, доход с каждого реализованного барреля автоматически увеличивался бы на 300 рублей, то есть почти на 10%. В условиях дефицита госбюджета на уровне 1,8 трлн рублей недополученная прибыль выглядит катастрофической», — пояснил Солдатов.

С другой стороны, по его мнению, «особой паники действия ЦБ и министерства финансов также вызывать не должны. Россия не вернется к «валютному коридору» как минимум из-за недостаточно объема резервов ЦБ РФ и неготовности нашего регулятора тратить оставшиеся средства на стабилизацию обстановки на валютном рынке. Покупки валюты будут носить ограниченный характер и вряд ли смогут заставить курс доллара взлететь в район 65 рублей, во всяком случае, не в обозримом будущем. С другой стороны, теперь курс на ослабление рубля очевиден, поэтому его инвестиционная привлекательность снизилась».

«К концу I квартала 2017 года котировки доллара США стабилизируются в районе 62 — 62,50 рубля. Инвесторам, которые хотят получить краткосрочную прибыль на росте актива, российскую валюту рассматривать, как подходящий инструмент заработка, не стоит», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 января Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют — доллара США и евро. Доллар вырос к рублю на 98,4 копейки и составил 60,3196 рубля. Евро подорожал на 31,81 копейки — до 64,3429 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 30 января, увеличилась на четверг на 51,94 копейки, составив 62,1301 рубля.