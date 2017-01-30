Москва, 30 января, 2017, 10:01 — ИА Регнум. На территории парка «Зарядье» в Москве найден старинный медальон: вещь создана в XVI веке из сплава свинца и олова, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Раскопки на территории парка «Зарядье»

На медальоне изображён цветок — Роза Тюдоров. Эта роза — геральдический символ королевской династии Англии. Такие эмблемы наносили не только на медальоны, но и на головные уборы и монеты. Тюдоры правили с 1485 по 1603 год.

Комментируя находку, генеральный директор Археологического бюро Москвы Константин Воронин завил: «Изображение розы Тюдоров — основной маркер медальонов, изготавливавшихся в Англии с 1509 по 1603 год, в периоды правления короля Генриха VIII и его дочери королевы Елизаветы I».

По словам Воронина, эта вещь применялась как нашивка на одежду. Об этом говорит тот факт, что на ней по бокам есть четыре отверстия небольшого диаметра.

Главный археолог российкой столицы Леонид Кондрашев предположил, что этот медальон, наверное, связан с деятельностью Старого Английского Двора. Помещение это находится на Варварке.

«Он существовал в Зарядье в XVI веке. В 1556 годы царь Иван Васильевич предоставил англичанам право беспошлинной торговли и таможенные льготы», — пояснил он.