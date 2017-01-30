Екатеринбург, 30 января, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Общая задолженность свердловчан и региональных компаний за электроэнергию на начало 2017 года составила порядка 6,8 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за услуги ЖКХ

Долг за поставку тепла на начало 2017 года возрос до 7,5 миллиардов рублей. Таким образом, общая сумма долга превышает 14, 3 миллиардов рублей. В компании отметили, что дебиторская задолженность потребителей становится серьёзным препятствием в работе и энергетики вынуждены отстаивать свои интересы в суде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, больше всего за поставку тепла задолжали управляющие компании и организации ЖКХ. Их совокупный долг на начало 2017 года превысил 5,5 миллиардов рублей, то есть за весь 2016 год вырос на 300 миллионов рублей.

Не простая ситуация сохраняется по долгам муниципальных предприятий образовавшихся перед поставщиками газа. Так по данным «Уралсевергаза» на начало 2017 года два МУПа Нижнего Тагила «Тагилэнерго» и «Нижнетагильские тепловые сети» задолжали перед поставщиком в общей сложности более полутора миллиарда рублей.

В других четырёх муниципалитетах Свердловской области, которые имеют крупные долги перед поставщиком газа они мене внушительны. Долг предприятий и МУПов Кушвинского городского округа превышает 370 миллионов рублей, Североуральский МУП «Комэнергоресурс» задолжал 295 миллионов рублей, Режевские муниципальные предприятия более 280 миллионов и Асбестовский МУП «Горэнерго» более 250 миллионов рублей. Но в совокупности практически достигают 1,2 миллиарда рублей.