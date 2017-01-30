Рим, 30 января, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Футболист Хавьер Пасторе, выступающий за французский клуб «ПСЖ», в ближайшее время может перейти в итальянский «Ювентус». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на иностранные СМИ.

Хавьер Пасторе

«27-летним футболист не против покинуть французскую команду по окончанию сезона, учитывая не сложившиеся отношения с главным тренером «ПСЖ» Унаи Эмери», — говорится в сообщении.

Отметим, что в текущем сезоне полузащитник «ПСЖ» Пасторе появился на поле в чемпионате Франции только пять раз.