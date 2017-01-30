Москва, 30 января, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Brent на минувшей неделе продемонстрировала умеренный рост. Но говорить о том, что энергоноситель продемонстрирует укрепление, все же несколько преждевременно. Цены на нефть марки Brent продолжат движение в пределах диапазона 53,60—57,00. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, факторы влияния остаются прежними.

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«С одной стороны, это риторика представителей стран ОПЕК, которые пытаются, и небезуспешно, убедить рынок в том, что они четко будут следовать достигнутым договоренностям по сокращению объемов добычи. И пока представители картеля рапортуют об опережении графика снижения производства.

С другой, есть основания полагать, что процесс балансировки рынка все же затянется. Ливия, которая была освобождена от участия в договоренности в формате ОПЕК+, к концу года планирует увеличить добычу до 1,25 млн баррелей в сутки от текущих 715 тыс. В США растет буровая активность — число работающих установок на 15-месячном максимуме. И это способно привести к росту добычи. К тому же Трамп высказался за указы, предполагающие возобновление проектов по строительству нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access», — пояснила Рогова.

«Таким образом, лучшей стратегией для Brent (BRN) будет торговля в диапазоне. При приближении к отметке 57,00 доллара за баррель рассматриваются продажи. Покупать лучше в районе уровня 53,70», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 30 января, цена нефти снижается в первый день рабочей недели, продолжая отыгрывать опубликованные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. По состоянию на 07:42 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,57% — до $55,38 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,47% — до $52,92.