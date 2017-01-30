Казань, 30 января, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Матч 15 тура чемпионата России по волейболу, который «Динамо» Краснодар должен был сыграть накануне против одноклубниц из Казани не состоялся. Женская команда из кубанской столицы бойкотировала игру. «Динамо» Краснодар было засчитано техническое поражение со счётом 3:0 (25:0; 25:0; 25:0), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краснодарского клуба 30 января.

Vk.com/vc_dinamo_krd Волейболистки

Пойти на крайние меры команду толкнули долги по заработной плате. Как пояснил генеральный менеджер ЖВК «Динамо» Краснодар Андрей Макаров, «ситуация достигла такого предела — морального, когда играя в разных соревнованиях, мы до сих пор не получаем деньги. Семь-восемь месяцев без зарплаты, и показывать хороший результат — это сложно». По его словам, у команды масса бытовых нерешенных проблем.

Между тем, отметил Макаров, такое решение загодя не планировалось: «Надежда всегда остается. Не будем опускать руки. Надеемся, что руководство обратит внимание на нас и решит наши проблемы. Мы не знаем, как будет со следующим матчем. Это эмоциональное решение, вы поймите нас».

Капитан «Динамо» Краснодар Мария Перепёлкина отметила, что решение было принимать тяжело, однако не поддержать мужскую команду по волейболу, которая также бойкотировала игру (28 января с «Енисеем» из Красноярка (счет: 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) — прим. ИА REGNUM), спортсменки не могли.

«Мы приняли решение в раздевалке перед игрой, хотели поддержать нашу мужскую команду. …Мы хотели играть, мы можем биться и побеждать. Верим, что ситуация улучшится, так как устроиться в других клубах всем игрокам в феврале будет сложно», — добавила Перепёлкина.

Как пояснил главный тренер ЖВК «Динамо» Краснодар Константин Ушаков, спортсменки продолжают тренироваться, а бойкот был разовой акцией.

«Мы надеемся, что нас услышат, хотя бы придут и что-то скажут из руководства. Команда не потеряла шансов в Лиге Чемпионов, мы бьемся за высокие места в чемпионате России», — сказал Ушаков.

По его словам, «ситуация с «Динамо» — это удар по российскому волейболу. Это не только женская команда, но и молодежная команда. То, что было сделано за многие годы, можно быстро разрушить».

По словам волейболисток из «Динамо» Казань, они до последнего надеялись, что с краснодарским клубом матч состоится.