Владивосток, 30 января, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В Приморском крае погибла тигрица, попавшая в браконьерский капкан, сообщает краевая администрация.

(cс)ddouk Тигрица

Инцидент произошел в Пожарском районе. Трехлетняя тигрица вышла к людям недалеко от поселка Стрельникова. Заметившие ее лесорубы вызвали оперативную группу департамента охотнадзора.

Животное погибло до приезда специалистов. У тигрицы была серьезная травма — она потеряла одну лапу.

Поиски преступника, расставившего капканы вне охотничьего сезона, ведут охотоведы и полиция. Ему грозит уголовная ответственность.