Москва, 30 января, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Рубль на прошлой неделе получил немало катализаторов. Сначала на фоне сообщений о планах Минфина пополнять резервы российская валюты продемонстрировала ослабление. Но 28 января на рынке появились слухи о том, что Трамп готовит указ об отмене антироссийских санкций. На этом фоне рубль довольно быстро восстановил внушительную часть потерь, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Конечно, для обновления максимумов, слухов рублю будет недостаточно. Но ожидания решительных действий Трампа могут оказывать российской валюте умеренную поддержку. Сегодня, 30 января, в начале торгов пара USD/RUB может отыгрывать итоги телефонного разговора президентов России и США. В целом, диалог получился. президенты настроены работать в направлении стабилизации отношений. И это может поддержать российскую валюту», — пояснила Рогова.

«Нельзя в ближайшие 5 дней полностью исключить и влияние динамики цен на нефть. Поводов для пробоя верхней границы диапазона 53,70 — 57,00 у Brent нет. Следовательно, энергоноситель может начать коррекцию, что повлечет за собой и движение пары USD/RUB в район уровня 60,40. А, если еще и комментарии ФРС США по итогам решения по монетарной политике будут достаточно агрессивными, равно как и данные по рынку труда, то к концу недели пара способна вернуться к отметке 60,90 с дальнейшей целью на 61,70», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 30 января Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют — доллара США и евро. Доллар вырос к рублю на 98,4 копейки и составил 60,3196 рубля. Евро подорожал на 31,81 копейки — до 64,3429 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 30 января, увеличилась на четверг на 51,94 копейки, составив 62,1301 рубля.